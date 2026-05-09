La artista es conocida como la “Rihanna Árabe” y tiene un gran sentimiento por nuestro país. Conoce aquí de dónde vienen sus raíces chilenas.

La FIFA ya confirmó quiénes serán los artistas que darán vida a las tres inauguraciones que tendrá el Mundial 2026, shows que están agendados para el mes de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

En este contexto, apareció el nombre de Elyanna, la cantante palestina-chilena que desde sus inicios fue catalogada como la “Rihanna Árabe” y ahora es parte de “Illuminate”, la nueva canción del álbum oficial de la Copa del Mundo, y estará en la inauguración del evento en Canadá.

Quién es Elyanna, la cantante palestina-chilena que estará en el Mundial 2026

Elian Marjieh, más conocida como Elyanna, es una joven que se dedica a la música desde el año 2019, cuando decidió dedicarse profesionalmente al canto y lanzó su primer álbum homónimo.





De padres palestinos, la artista está establecida en Estados Unidos, sin embargo, tiene fuertes raíces en Chile, ya que su abuela paterna es chilena y vive en Viña del Mar.

Incluso, hace algunos años comentó en la revista GQ Middle East que “mi abuela y mis familiares viven en Chile. Usualmente voy una vez al año para allá, a pasar Navidad y Año Nuevo (…) Me gusta pasear por Avenida Perú. Vimos los fuegos artificiales de Año Nuevo. Tengo unos pocos amigos que viven allá. También hemos visitado Santiago“.

Con más de 2.5 millones en Instagram, la cantante ha logrado sacar lo mejor de su talento para hacerse famosa con sus fusiones de pop árabes, chilenas y occidentales, las que la han llevado a, por ejemplo, hoy cantar con la canadiense Jessie Reyez en el álbum del Mundial 2026.