Monsalve pide al Gobierno denunciar presunta falsificación de documento ligado al sumario en su contra

A través de un documento de 11 páginas, el exmilitante del Partido Socialista ofició al actual subsecretario del Interior para denunciar una posible ilegalidad en el inicio de un sumario administrativo en su contra.

A más de un año de la denuncia por violación y abuso sexual en su contra, Manuel Monsalve envió una petición al actual gobierno del presidente José Antonio Kast acusando ilegalidad en un sumario administrativo iniciado en el gobierno anterior.

El exmilitante socialista denuncia que el proceso abierto en su contra habría sido iniciado fuera de plazo y con fechas posiblemente alteradas.

Monsalve ofició al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y envió un documento de 11 páginas exponiendo los antecedentes que, a su juicio, acreditarían las irregularidades en la creación de dicho sumario.

Con esto, el exsubsecretario busca que Pavez ingrese una denuncia ante el Ministerio Público por eventual falsificación de instrumento público y se invalide el sumario.





La petición de Monsalve al gobierno del pdte. Kast

De acuerdo a información de La Tercera, en el escrito, Manuel Monsalve afirma haber obtenido registros del Sistema de Gestión Documental del Estadio (SIGE) para conocer la trazabilidad electrónica de los actos administrativos.

A raíz de lo anterior, su defensa acusa que la resolución para dar inicio al sumario fue creada el 17 de octubre de 2024 a las 20:10 horas, cuando su renuncia al cargo ya había sido aceptada por el Ejecutivo.

En la misma línea, Monsalve denuncia que el documento habría sido “antedatado” al 16 de octubre para aparentar legalidad.

Desde el entorno del exsubsecretario señalan que invalidar el sumario podría fortalecer su estrategia judicial en la causa penal que enfrenta por los delitos de violación y abuso sexual contra una exasesora.