“Me vengo desayunando con esto”: Iván Martínez responde por autos incautados y aclaró nexos con “Rey David”

Desde la automotora allanada en Puente Alto se incautaron tres vehículos que son propiedad de Iván Martínez.

Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) realizó la Operación “Rey David”, que investiga presunto lavado de activos para ejercer en narcotráfico tanto en Santiago como en regiones.

Durante la investigación se allanaron 26 domicilios y una automotora ubicada en Puente Alto que sería propiedad del denominado “Rey David”.





¿Qué dijo Iván Martínez?

Desde ese lugar se incautaron tres vehículos que pertenecían a Iván Martínez, dueño de la funeraria que lleva el mismo nombre, y en conversación con Contigo en la Mañana, aclaró lo sucedido.

“Se los dejé a esa automotora porque el tipo es de Puente Alto, de donde yo vengo, y tengo mi centro de operaciones ahí, y anteriormente me había comprado tres vehículos”, comentó Martínez.

En esa misma línea, explicó: “Hoy día no tenía para comprarlos. Le mandé los 4 vehículos, me vendió uno y quedan tres ahí por vender, pero nada más que eso”.

“Me vengo desayunando con esto; no entiendo mucho qué pasó realmente con este joven”, añadió Iván, quien hizo hincapié en que los vehículos estaban en consignación.

Respecto de su relación con David Israel, nombre de pila del “Rey David”, explicó que lo conoce “de pasadita, porque es de Puente Alto”.

“Yo no vi nada irregular, no sé la profundidad de esto”, sentenció finalmente Martínez, quien dejó en claro que los vehículos incautados “están todos en regla, tengo hasta las facturas de la compra”, cerró.

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