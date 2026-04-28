Creamfields 2026: Venta de entradas, precios y todas las novedades del festival de música electrónica

¿Quieres asistir al evento? Ya está disponible toda la información para organizarse, incluidas múltiples sorpresas sobre los tickets y la experiencia en el recinto.

Ya se confirmó la edición 2026 de Creamfields, el festival de música electrónica más grande de Chile que se realiza año a año.

Si eres un fiel seguidor del evento o deseas asistir por primera vez, acá encontrarás toda la información necesaria.

¿Cuándo se realizará Creamfields 2026?

El festival tiene fecha para el sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Tal como en sus últimas ediciones, Creamfields recibirá este año a sus asistentes en el Club Hípico de Santiago.





¿Cuándo es la venta de entradas?

La preventa estará activa desde el miércoles 6 de mayo a las 12:00 horas hasta el viernes 8 a las 11:30 horas, en el sitio web de Punto Ticket.

Esta será exclusiva para clientes Banco de Chile, que pagando con sus tarjetas obtendrán un 20% de descuento.

Además, podrán comprar en este período personas inscritas en el sitio web de Creamfields, registrándose hasta el domingo 3 de mayo.

Por otro lado, la venta general comenzará el viernes 8 de mayo a las 12:00 horas, luego del término de la preventa.

Paga un plan de reserva y asegura tu entrada a Creamfields

Creamfields Chile ha implementado un Plan de Reserva, que permite asegurar la entrada con un abono inicial de $40.000.

Junto a esto, se dividirá el saldo del costo total en tres pagos sin intereses y con cualquier medio de pago.

Tres nuevos tipos de tickets con beneficios exclusivos

Además del ticket general, se suman tres nuevas categorías diseñadas para quienes buscan beneficios y niveles de exclusividad distintos:

The Village

Sky Lounge

Diamond Lounge

También, Creamfields 2026 contará con una ampliación de área mediante la incorporación de una nueva zona de cinco mil metros cuadrados.

Este espacio considera un anfiteatro y megaestructura con capacidad para tres mil personas sentadas y cinco mil de pie. Allí estará ubicado uno de los escenarios principales.

Lineup de Creamfields 2026

Aunque el lineup de Creamfields 2026 aún no ha sido anunciado, la organización adelantó que este año “destaca por su diversidad, ofreciendo un recorrido diseñado para todos: desde los sonidos más masivos y comerciales hasta la profundidad del underground“.