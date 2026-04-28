Quiroz defiende uso de “descontinuar” en polémico oficio: “Estamos usando la palabra precisa en el contexto preciso”

El titular de Hacienda declaró que el concepto empleado en el documento “significa que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este martes el uso de la palabra “descontinuar” en el oficio que recomendaba una serie de ajustes y recortes presupuestarios en diversos ministerios y que fue dado a conocer la semana pasada.

“Ocupa palabras que a lo mejor no son las perfectas en términos de comunicación porque no está diseñado para ser comunicado al público general, está diseñado como un instrumento de trabajo”, declaró el secretario de Estado en radio Infinita.

En la misma línea, el jefe de la cartera fiscal sostuvo que cuando la comisión planeta descontinuar, “significa que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo“.

Es por lo anterior que planteó que “estamos usando la palabra precisa en el contexto preciso, que se ocupa en las comunicaciones internas y usando el vocablo de la comisión asesora para el gasto público, que no la convoqué yo, se convocó en diciembre del 2025″.

“El programa no debe continuar operando, no la política”, añadió Quiroz.





Las declaraciones de Quiroz surgen luego de críticas de la oposición y del propio oficialismo, y un día después de que el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Ignacio Llodrá, planteara que en vez de ‘descontinuar’, quizá la palabra era más bien ‘reformular’”.

“No se está diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad de la política pública, pero lo que se decía es ‘herramienta en cómo usted ejecuta esta política pública tiene un problema; usted debería quizás descontinuarla y hacer esa política pública de otra forma’“, argumentó.

El viernes pasado se dio a conocer la propuesta de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda mediante un oficio distribuido en los ministerios.

Con eso se dio a conocer los lineamientos para el Presupuesto 2027, que recomendaba descontinuar 142 programas y rebajar presupuesto a otros 260, medida con la que se busca ahorrar $5.466.542.228.000 (más de $5 billones de pesos).