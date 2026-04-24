Ministro Quiroz sale al paso por oficios de Hacienda: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario”

El titular de Hacienda precisó que estas recomendaciones se enmarcan en el proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027. “La comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto”, afirmó.

Este viernes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas por los oficios enviados desde su cartera a los distintos ministerios, entre los que se incluye Educación, donde se sugiere el eventual recorte de programas.

“Lo único que se ha enviado es un oficio”, afirmó Quiroz desde el Palacio de La Moneda, enfatizando que estas recomendaciones se enmarcan en la revisión de gasto público.

En ese sentido, el secretario de Estado explicó que este tipo de documentos “se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer; de hecho, lo envía Dipres (Dirección de Presupuestos) todos los años”.





“Lo que estamos diciendo siempre es: ‘Mire, estos son los programas que se evaluaron mal en la Dipres’”, agregó.

Respecto a posibles recortes de iniciativas vinculadas con alimentación escolar, el titular de Hacienda subrayó que “aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es un oficio, todavía no está el decreto de ajuste de gasto”.

“No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”, aseguró.

Finalmente, especificó que la decisión final quedará en manos de Educación. “Eso lo decide el Mineduc finalmente si lo adopta o no. El Mineduc tiene que decidirlo y todo esto en el contexto de un volumen de ajuste de gasto que hay que hacer”, señaló.

Quiroz: “Corresponde a un oficio, no a un decreto”

Más tarde, a través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda precisó que estos oficios corresponden a la etapa inicial del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

En esta declaración, Quiroz precisó: “La comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”.

En esa línea, también indicó que las recomendaciones contenidas en los anexos se refieren exclusivamente a los programas en su formato actual, y no implican un cuestionamiento a las políticas públicas.

“Las políticas públicas vigentes no están en discusión. Lo que se evalúa es la forma en que estas se ejecutan, para asegurar que los recursos se utilicen con mayor eficiencia y eficacia”, indicó.