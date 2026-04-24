Se registraron más de 60 disparos: Motorista muere acribillado en Lo Espejo

El hecho ocurrió exactamente en el pasaje 21 Sur con avenida Padre Hurtado, población José María Caro, en las proximidades del eje General Velásquez.

Un brutal crimen ocurrió durante esta mañana en la comuna de Lo Espejo, donde un motociclista fue acribillado en plena vía pública.

El hecho ocurrió exactamente en el pasaje 21 Sur con avenida Padre Hurtado, población José María Caro, en las proximidades del eje General Velásquez.

Carabineros aisló el sector donde se encontraron más de 60 evidencias de disparos, además de realizar el empadronamiento de testigos y búsqueda de cámaras de seguridad para realizar el levantamiento de los registros.





Carabineros se refirió al crimen en Lo Espejo

El mayor de Carabineros Nicolás Ortega indicó que el crimen ocurrió cerca de las 7:00 horas, agregando que el personal policial fue alertado por disparos en la población José María Caro.

Al llegar al lugar, los funcionarios se encontraron con el cuerpo del hombre fallecido en la vía pública.

“Se encontró diversa evidencia balística en el lugar, aproximadamente 60 y, en base a eso, por instrucciones de la Fiscalía de turno, va a trabajar en el sitio del suceso personal de la Policía de Investigaciones”, manifestó Ortega.