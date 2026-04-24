Confirman muerte de mujer que fue colisionada por un funcionario de Carabineros en Santiago Centro

CHV Noticias informó que durante la mañana de este viernes falleció la mujer que fue impactada por un funcionario de Carabineros durante un choque en Santiago Centro.

Este viernes se confirmó la muerte de la mujer que fue colisionada por un funcionario de Carabineros, tras un choque en Santiago Centro.

La información fue corroborada por CHV Noticias, desde donde detallaron que el deceso ocurrió pasado las 11:15 horas en la ex Posta Central.





Confirman muerte de víctima de choque en Santiago Centro

La víctima fue identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, de 25 años y nacionalidad colombiana. No contaba con redes de apoyo en Chile.

La mujer iba de pasajera en un automóvil de aplicación cuando ocurrió el choque en el sector de las calles San Francisco con Tarapacá y, producto del impacto, salió eyectada, por lo que se encontraba en riesgo vital.

El otro vehículo involucrado habría pasado una luz roja y el conductor era un funcionario de Carabineros que fue detenido, tras haber intentado poner una denuncia por presunto robo.

El hombre iba acompañado de otras cuatro personas y todos se dieron a la fuga cuando ocurrió la colisión.

El fiscal Felipe Olivari confirmó en horas de esta mañana que el detenido manejaba en estado de ebriedad y comentó que la Fiscalía baraja la hipótesis de que al menos una parte, o todo el resto de los pasajeros del vehículo, también sean funcionarios de Carabineros.

Finalmente, el uniformado será puesto a disposición de la justicia durante este viernes.