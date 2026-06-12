La detención de estos lanzas es el resultado de un trabajo coordinado entre Metro, la Fiscalía y las policías para erradicar el actuar de estos violentos delincuentes.

Carabineros del OS9 lograron la detención de parte de una banda dedicada a realizar lanzazos en las estaciones del Metro de Santiago. Uno de los sujetos había escapado a Argentina, donde fue detenido cometiendo los mismos delitos que en Chile.

Cuando se ve sorprendido, en lugar de negar el ilícito como la mayoría de los lanzas al ser descubiertos, este agresivo delincuente responde escupiendo e intimidando a su víctima, todo frente al impacto del resto de los pasajeros.