“Casi me quedo sin…”: Hija de “El Chino” reacciona a polémico rescate de su padre en el Cajón del Maipo en redes

La adolescente publicó un video en su cuenta de TikTok bromeando sobre la situación con los usuarios.

Claudia, la hija de Manuel “El Chino” Orellana, apareció en redes sociales bromeando sobre la situación en la que se vio involucrado su padre.

El hombre de 35 años fue rescatado tras permanecer casi una semana junto a dos educadoras de párvulo en un refugio en el Cajón del Maipo, debido a las condiciones climáticas.

En su cuenta de TikTok, la adolescente publicó un trend con dos imágenes. En la primera escribió: “Cuando el 10/10 me pide conocer al suegro”.

“Pero no sabe que soy hija de este artista”, se lee en una segunda fotografía que añadió, junto a su padre “El Chino”.

Claudia respondió con memes a los comentarios que le dejaron los usuarios en el video.

“Por lo menos tienes padre”, mencionó un seguidor. A lo que ella expresó con tono humorístico: “pero casi me quedo sin uno” , aludiendo al riesgo al que se enfrentó el “Chino” durante su desaparición.

Revisa algunos de los comentarios a los que respondió la hija del “Chino” acá