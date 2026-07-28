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Enel anuncia cortes de luz para las próximas horas: revisa las 5 comunas afectadas en la RM

La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 5 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 29 de julio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Maipú, Macul, Vitacura y Lo Barnechea.

Revisa las zonas que sufrirán corte de luz este miércoles 29 de julio

  • Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Macul: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 11:30 hasta las 13.30 horas.
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