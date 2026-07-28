Enel anuncia cortes de luz para las próximas horas: revisa las 5 comunas afectadas en la RM
La empresa afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 5 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 29 de julio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Maipú, Macul, Vitacura y Lo Barnechea.
Revisa las zonas que sufrirán corte de luz este miércoles 29 de julio
- Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Macul: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 11:30 hasta las 13.30 horas.