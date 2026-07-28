Una seguidora le preguntó quién era la mujer en cuestión y Álvaro confesó: “No puedo, por respeto a ella; es conocida como yo, pero me tiene en el paroxismo”.

Durante la noche de este lunes, Álvaro Ballero confirmó en sus redes sociales que dejó atrás a sus exparejas, Ludmila Ksenofontova y María José Reyes.

El exchico reality admitió que tiene una nueva conquista, cuya identidad no puede revelar, argumentando que es “conocida” en el mundo del espectáculo.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Ballero expuso: “No quepo en la felicidad ¿Han sentido cuando se ríen solos? Así ando hoy”.

En los comentarios, una usuaria le comentó que en un tiempo más se arrepentiría: “Imposible. Encontré a mi alma gemela”, aseguró Álvaro.

En esa misma línea, otra persona insinuó que estas publicaciones eran para llamar la atención de Ludmila: “Cero, por primera vez una mujer me ha hecho no pensar en ella; es que esto es de otra galaxia”, sentenció el exchico reality.

Otra internauta le preguntó directamente por la identidad de esta conquista, a lo que Ballero confesó que “no puedo por respeto a ella; es conocida como yo, pero me tiene en el paroxismo”.

Según indica el diccionario de la Real Academia Española, el paroxismo es una “exaltación extrema de los afectos y pasiones”.

“¿No estabas tan enamorado de tu ex?”, escribió otra persona, puesto que hasta hace unas semanas atrás Ballero intentó reconquistar a su exesposa.

Al respecto, Álvaro admitió: “Pero llegó ella, una mujer de otra galaxia”.

Finalmente, la publicación causó tanto revuelo que fue eliminada a los minutos, pero las respuestas fueron capturadas y publicadas por Danilo21.

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