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“Encontré a mi alma gemela”: Álvaro Ballero confiesa que tiene “conocida” nueva conquista y dejó atrás a sus exparejas

Una seguidora le preguntó quién era la mujer en cuestión y Álvaro confesó: “No puedo, por respeto a ella; es conocida como yo, pero me tiene en el paroxismo”.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Durante la noche de este lunes, Álvaro Ballero confirmó en sus redes sociales que dejó atrás a sus exparejas, Ludmila Ksenofontova y María José Reyes.

El exchico reality admitió que tiene una nueva conquista, cuya identidad no puede revelar, argumentando que es “conocida” en el mundo del espectáculo.

¿Qué dijo Álvaro Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Ballero expuso: “No quepo en la felicidad ¿Han sentido cuando se ríen solos? Así ando hoy”.

En los comentarios, una usuaria le comentó que en un tiempo más se arrepentiría: “Imposible. Encontré a mi alma gemela”, aseguró Álvaro.

En esa misma línea, otra persona insinuó que estas publicaciones eran para llamar la atención de Ludmila: “Cero, por primera vez una mujer me ha hecho no pensar en ella; es que esto es de otra galaxia”, sentenció el exchico reality.

Otra internauta le preguntó directamente por la identidad de esta conquista, a lo que Ballero confesó que “no puedo por respeto a ella; es conocida como yo, pero me tiene en el paroxismo”.

Según indica el diccionario de la Real Academia Española, el paroxismo es una “exaltación extrema de los afectos y pasiones”.

“¿No estabas tan enamorado de tu ex?”, escribió otra persona, puesto que hasta hace unas semanas atrás Ballero intentó reconquistar a su exesposa.

Al respecto, Álvaro admitió: “Pero llegó ella, una mujer de otra galaxia”.

Finalmente, la publicación causó tanto revuelo que fue eliminada a los minutos, pero las respuestas fueron capturadas y publicadas por Danilo21.

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