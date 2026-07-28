Temblor hoy 28 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 28 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 10:34 horas.

: 10:34 horas. Epicentro : 88 km al sur de Ilo, Perú.

: 88 km al sur de Ilo, Perú. Profundidad: 25 km.

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 09:33 horas.

: 09:33 horas. Epicentro : 25 km al suroeste de San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago.

: 25 km al suroeste de San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago. Profundidad: 93 km.

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora : 09:10 horas.

: 09:10 horas. Epicentro : 78 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta.

: 78 km al sureste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 188 km.

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 06:45 horas.

: 06:45 horas. Epicentro : 83 km al sur de Ilo, Perú.

: 83 km al sur de Ilo, Perú. Profundidad: 10 km.

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora : 03:56 horas.

: 03:56 horas. Epicentro : 57 km al noreste de Farellones, Región Metropolitana de Santiago.

: 57 km al noreste de Farellones, Región Metropolitana de Santiago. Profundidad: 112 km.

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 03:24 horas.

: 03:24 horas. Epicentro : 64 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 64 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 130 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora : 02:05 horas.

: 02:05 horas. Epicentro : 17 km al sureste de Iquique, región de Tarapacá.

: 17 km al sureste de Iquique, región de Tarapacá. Profundidad: 80 km.

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 01:50 horas.

: 01:50 horas. Epicentro : 98 km al noreste de Socaire, región de Antofagasta.

: 98 km al noreste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 265 km.