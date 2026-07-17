“Te perdí, pero…”: Álvaro Ballero dedicó lapidario mensaje tras quiebre definitivo con Ludmila Ksenofontova

El exchico reality se fue a vivir solo hace unos días y, mientras mostraba la decoración de su nuevo hogar, dedicó un lapidario mensaje.

Este viernes, Álvaro Ballero causó polémica en redes sociales tras dedicar un lapidario mensaje tras su quiebre definitivo con Ludmila Ksenofontova.

Esta última señaló a LUN que “me di cuenta que ya no sentía lo mismo que antes (por Álvaro), solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más”.





El lapidario mensaje de Ballero

Es por ello que, tras cerrarle la puerta a una reconciliación, Ballero utilizó su cuenta de Instagram para mostrar la decoración de su nuevo hogar, donde vive solo.

Sin embargo, el exchico reality dedicó un lapidario mensaje en alusión a las declaraciones de Ludmila: “Te perdí, pero me encontré”.

Ballero utilizó una imagen aparentemente donde aparece una mujer rubia como Ksenofontova frente a un mar turbulento en un escenario oscuro.

En la otra mitad aparece un hombre caminando con las características de Álvaro, quien encuentra la luz del sol al final del camino.

“Calladito avance”, “A dar vuelta la página. Lo mejor está por venir”, “Que sean felices; los dos son buenas personas y tienen hijos sanos”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

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