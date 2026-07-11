“No me extirparon lo celoso”: Álvaro Ballero se sometió a intervención quirúrgica y mostró el procedimiento en redes

El procedimiento había causado expectación entre sus seguidores, puesto que los primeros días no entregó mayores detalles y solo reveló que sentía dolor.

Este viernes, Álvaro Ballero impactó a sus seguidores tras revelar que se extirpó lo que sería un quiste sebáceo y mostró el procedimiento en sus redes sociales.

El comunicador incluso mostró cómo se preparó la muestra para poder enviarla a una biopsia, donde se determinará si es un quiste o un tumor.

El procedimiento quirúrgico al que se sometió Álvaro Ballero

“¡Se fue! “Después de 31 años me extirparon mi quiste sebáceo que, según tres doctores que vi antes, era eso, pero no era eso, es un pequeño tumor, todo indica que benigno”, comenzó diciendo Ballero.

En esa misma línea, explicó que “lo tengo desde los 12 años y solo sentí que creció un poco más este último año. La cirugía fue con cero dolor”.





El exchico reality mostró que el procedimiento fue encabezado por el doctor Pedro Vidal con el uso de anestesia local.

“Estoy muy feliz con los resultados; recién llevo 4 días de la cirugía, pero hoy me saqué el parche y es notorio el cambio. Cuando ya esté sin puntos, les mostraré el antes y después”, aseguró Álvaro.

Por otra parte, en el registro, el doctor Vidal muestra el quiste y lo parte por la mitad con un bisturí, mientras enseña cómo se prepara para ser enviado a una biopsia.

En dicho examen se determinará si es un quiste o un tumor y, en ese caso, si se trata de algo benigno o maligno.

“Y no, no me ‘extirparon’ lo celoso, eso no se va de un día para otro, pero lo estoy trabajando”, bromeó Ballero respecto de las últimas polémicas que ha mantenido con su exesposa, Ludmila Ksenofontova.

Finalmente, el exchico reality concluyó: “No todo dura para siempre (…) No sé si lo voy a extrañar, quizás un poco”.

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