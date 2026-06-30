“Me da rabia la gente tonta”: Naya Fácil arremete contra adulto mayor tras percance con su camioneta

“Si me llegan a sacar el parte, yo le voy a decir: ‘Caballero, págume el parte porque usted hizo esa estupidez, no yo; le voy a cobrar el parte a él'”, advirtió Naya.

Este martes, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales, tras exponer un reclamo contra un adulto mayor que desconectó la carga eléctrica de su camioneta.

El vehículo habría quedado estacionado en el punto de carga, mientras la influencer hacía trámites en otro lugar, lo que la exponía a un parte, según relató.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

Al respecto, la influencer comentó: “Estoy acá en el banco y todo, vine a hacer un trámite que necesito (…) y un viejo tonto… Oh, qué me da rabia la gente tonta”.

En esa misma línea, agregó: “Un viejo tonto llegó y ¿qué hizo? Canceló mi carga. Oh, qué rabia tengo y estoy a un número de pasar y es largo el trámite igual, que vengo a hacer”.

“Entonces ¿cómo hace esa estupidez? Si por algo está el otro lado desocupado para apretar su pantalla touch, y creo que se equivocó, no sé, y apretó mi lado y canceló la carga”, explicó la influencer.

Minutos más tarde, Naya explicó que se encontraba lejos de donde estaba el punto de carga, pero pudo ver todo lo que pasaba debido a las cámaras que vienen incluidas en su camioneta.

“Si hay una cuestión que me da rabia, es cuando la gente no lee”, arremetió la influencer, quien explicó que estaba expuesta a un parte si ocupaba el estacionamiento sin cargar su vehículo.

Luego, Naya advirtió: “Hizo esa estupidez y se fue (…) Ya tengo la patente del caballero que me hizo eso”.

“Si me llegan a sacar el parte, yo le voy a decir: ‘Caballero, págume el parte porque usted hizo esa estupidez, no yo; le voy a cobrar el parte a él'”, comentó.

Finalmente, la influencer concluyó: “Si tiene auto eléctrico, sabe cómo funciona; lo hizo aposta (con intención), no sé”.

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