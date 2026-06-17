“Siempre me hace lo mismo”: Naya Fácil fue víctima de intento de uso fraudulento de su tarjeta de débito

Una persona intentó utilizar la Cuenta Rut de Naya para poder gastar un monto que se acerca a los $80.000.

Este martes, Naya Fácil reveló en redes sociales que fue víctima de un intento de uso fraudulento de su tarjeta de débito Cuenta Rut.

La influencer aseguró que no es la primera vez que ocurre y se enteró a través de un correo electrónico, donde figura una venta rechazada por un monto de $77.974.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

Al respecto, Naya señaló en sus historias de Instagram: “Y la misma persona, siempre me hace lo mismo. Es alguien de Las Condes que intenta comprar con mi Cuenta Rut”.

En esa misma línea, aseguró: “Lo que más me da risa es que yo mi Cuenta Rut la dejé de ocupar hace, ¿qué?, como 6 años atrás. No ocupo la Cuenta Rut, está en cero”.

“Así que, la persona que esté probando suerte, le informo que está en cero; nunca va a poder porque yo esa cuenta no la ocupo; es más, ni siquiera tengo el plástico, ni siquiera tengo la tarjeta”, sentenció la influencer.

Naya explicó que ya no utiliza esa tarjeta porque era más fácil que le pudiesen bloquear la cuenta intencionalmente al saber su rut.

“Qué vergüenza vivir en el oriente y andar haciendo esas roterías. Ojalá supiera el nombre, pero vamos a intentar averiguarla para dejarla en ridículo”, prometió finalmente la joven.

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