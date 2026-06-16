¿Naya Fácil hizo que despidieran a una trabajadora? Esto es lo que se sabe tras la polémica que encendió las redes

La influencer se vio involucrada en una polémica donde se le acusó de ser la responsable de un despido laboral tras una venta fallida.

Este fin de semana, Naya Fácil encendió las redes sociales, luego de que se le acusara de ser la responsable del despido de una mujer.

Esta persona, identificada como Katherin, expuso en su cuenta de Instagram: “Naya Fácil fue a comprar a la tienda hace un par de semanas; yo la atendí porque, tú sabes, famosa”.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

En esa misma línea, agregó: “Además, la admiraba muchísimo. Naya se llevó un producto que ella misma me solicitó, ya que me enseñó la foto de su celular y le di lo que me pidió”.

Una compañera habría enviado la fotografía a la jefatura, quien preguntó quién había sido la persona que atendió a la influencer: “Revisando sus historias de Instagram, me di cuenta de que estaba diciendo que le habían vendido el producto que no era”.

“Yo le escribí por DM: ‘Naya te vendí lo que me pediste’ y pues, nunca me respondió porque soy una mortal y obviamente ella tenía que mantener su mentira'”, indicó.

La situación generó gran confusión en redes sociales. Por el día en que las historias se publicaron, los internautas pensaron que se trataba de una vendedora de una marca de lencería.

Esto, porque dos días previo a la publicación, Naya había comentado que fue a comprar ropa interior y le vendieron más de lo que ella quería; sin embargo, la mujer trabajaba en una empresa de cosmética.

La influencer reaccionó a la mañana siguiente, evidentemente confundida: “Necesito saber si es verdad (…) realmente esa persona me atendió (…) estamos hablando, estamos viendo en qué la puedo ayudar porque no me parece para nada el despido”, sentenció.

Luego, Katherin aclaró que haberse tomado una fotografía dentro de la tienda y en su horario laboral habría generado que no le renovaran el contrato.

Por su parte, Naya le ofreció a la mujer afectada la posibilidad de ayudarla a buscar trabajo e incluso una compensación económica, a pesar de que desconocía que tomarse fotografías dentro de dicha tienda fuese causal de despido.

“Rechacé esto, ya que, como dije anteriormente, no busco bienes económicos”, aclaró finalmente Katherin, mientras que todas las historias y publicaciones fueron recopiladas por la cuenta “TiaYuta” en Instagram.

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