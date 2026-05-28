“Cómo quisieran que…”: Naya Fácil alzó la voz tras rumor donde se aseguraba que volvió a la venta de contenido para adultos

“Donde yo paso ya no retrocedo y no volvería a meterme a ese mundo para nada”, sentenció la influencer.

Este jueves, Naya Fácil alzó la voz tras un rumor que se difundió en Instagram, donde se aseguraba que la influencer volvería a incursionar en el contenido para adultos.

Naya cerró tajantemente dicha posibilidad y envió un tajante mensaje a quienes esperan que esa situación ocurra.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “¿Cómo se les ocurre? Yo no volvería a dedicarme al mundo de crear contenido; no voy a decir nunca porque no se dice nunca, pero no”.

En esa misma línea, agregó: “Eso para mí sería retroceder todo un avance que he tenido y no lo digo por el qué dirán, porque a mí nunca me ha importado el qué dirán”.

“Se chacreó demasiado ese mundo, siento, por ejemplo, cuando yo me dedicaba a eso, porque sí me dediqué a eso, pero un tiempo muy corto y preparado como para ganar más seguidores y eso, pero era como ‘exclusividad’ aunque suene como loco”, explicó Naya.

Respecto de este último punto, la influencer explicó que cuando se dedicaba a la venta de contenido, “había como exclusividad y me acuerdo que todos y todas en ese momento criticaban mucho; ahora todo el mundo. Es como ser modelo; no me gusta eso”, aseguró.

“Donde yo paso ya no retrocedo y no volvería a meterme a ese mundo para nada, aparte que ahora estoy más pudorosa. Estoy por cumplir 30 años, entonces los pensamientos van cambiando; una ya no está para esos trotes”, enfatizó la influencer.

Finalmente, Naya envió un tajante mensaje a quienes esperaban que este rumor fuese real: “Cómo quisieran que retrocediera, pero no, esto no es real”.

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