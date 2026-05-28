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“Cómo quisieran que…”: Naya Fácil alzó la voz tras rumor donde se aseguraba que volvió a la venta de contenido para adultos

“Donde yo paso ya no retrocedo y no volvería a meterme a ese mundo para nada”, sentenció la influencer.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este jueves, Naya Fácil alzó la voz tras un rumor que se difundió en Instagram, donde se aseguraba que la influencer volvería a incursionar en el contenido para adultos.

Naya cerró tajantemente dicha posibilidad y envió un tajante mensaje a quienes esperan que esa situación ocurra.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “¿Cómo se les ocurre? Yo no volvería a dedicarme al mundo de crear contenido; no voy a decir nunca porque no se dice nunca, pero no”.

En esa misma línea, agregó: “Eso para mí sería retroceder todo un avance que he tenido y no lo digo por el qué dirán, porque a mí nunca me ha importado el qué dirán”.

“Se chacreó demasiado ese mundo, siento, por ejemplo, cuando yo me dedicaba a eso, porque sí me dediqué a eso, pero un tiempo muy corto y preparado como para ganar más seguidores y eso, pero era como ‘exclusividad’ aunque suene como loco”, explicó Naya.

Respecto de este último punto, la influencer explicó que cuando se dedicaba a la venta de contenido, “había como exclusividad y me acuerdo que todos y todas en ese momento criticaban mucho; ahora todo el mundo. Es como ser modelo; no me gusta eso”, aseguró.

“Donde yo paso ya no retrocedo y no volvería a meterme a ese mundo para nada, aparte que ahora estoy más pudorosa. Estoy por cumplir 30 años, entonces los pensamientos van cambiando; una ya no está para esos trotes”, enfatizó la influencer.

Finalmente, Naya envió un tajante mensaje a quienes esperaban que este rumor fuese real: “Cómo quisieran que retrocediera, pero no, esto no es real”.

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