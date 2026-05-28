Motochorros balean a adulta mayor para robarle millonaria suma recién retirada de un banco en Santiago

Afuera de su domicilio, uno de los atacantes le disparó a la mujer de 72 años, hiriéndola en su pierna derecha.

Una adulta mayor de 72 años fue baleada afuera de su domicilio en la comuna de Santiago, específicamente en la calle Nataniel Cox, donde dos motochorros intentaron asaltarla.

La mujer acababa de bajarse de un taxi tras retirar cuatro millones de pesos de un banco, cuando la interceptaron. Como se resistió al robo, uno de los atacantes disparó, hiriéndola en su pierna derecha.

El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y en las imágenes se ve que uno de los motociclistas aparentaba ser un repartidor de delivery.





Finalmente, los delincuentes lograron robarle el dinero a la adulta mayor y se dieron a la fuga. Una de las hipótesis plantea que los sujetos podrían haberla seguido desde la sucursal bancaria.

Por su parte, la mujer debió ser trasladada a la ex Posta Central, por personal del SAMU gracias a la alerta de sus vecinos. La víctima se identificó como médico y ella misma indicó que el proyectil entró y salió.

Según la adulta mayor, en primera instancia sus lesiones serían leves. Actualmente, se mantiene hospitalizada.

Revisa el momento en que motochorros atacan a adulta mayor acá