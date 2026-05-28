Hay dos personas detenidas: Alcalde de Calama entrega nuevos antecedentes tras muerte de niño de 5 años en jardín infantil

Horas después de la tragedia se han ido conociendo nuevos antecedentes, que corrieron por parte del mismo alcalde Eliecer Chamorro, quien llegó hasta el recinto.

Calama sigue conmocionada por la muerte de un niño de cinco años que cayó a una piscina ubicada al interior del jardín infantil al cual asistía en dicha ciudad.

Horas después de la tragedia se han ido conociendo nuevos antecedentes, que corrieron por parte del mismo alcalde Eliecer Chamorro, quien llegó hasta el recinto.





Jardín infantil habría estado funcionando sin patente

“Por la información que nosotros manejamos, este lugar no tiene patente vigente. Ahora será materia de investigación de la PDI con los equipos de Fiscalía que corresponda, pero la información desde el municipio es que no contaban con autorización”, partió declarando el edil.

Chamorro también fue consultado por la situación de la piscina. “Cuando son temas relacionados a esto, se requiere una autorización especial del servicio de salud. Hay una resolución sanitaria, ciertas medidas, condiciones de seguridad, etc”.

Además, el sitio Calama En Línea, indicó que la Policía de Investigaciones confirmó que hay dos personas detenidas, quienes pasarán a control de detención este viernes. Se trataría de dos funcionarias del jardín infantil.