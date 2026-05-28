Con su pareja y un niño: Captan a Francisco Kaminski en servicentro tras escándalo por “Operación Rey David”

El animador y su pareja se mostraron sonrientes mientras caminaban juntos por el lugar.

Este jueves, Francisco Kaminski reapareció y fue visto en una bencinera junto con Stephanie Finney, su actual pareja.

Desde el escándalo por su presunta vinculación en la “Operación Rey David”, que solo había sido visto en la comuna de Concón en la región de Valparaíso, donde se especuló que había presentado a Stephanie a su madre.





Reaparece Kaminski junto a su pareja

Al respecto, “Con Lentes Como Los Famosos” compartió un video en su cuenta de Instagram donde se ve a Francisco en el servicentro de una bencinera.

Aunque no especifican dónde, el animador sale del recinto junto a Finney y un niño muy pequeño. Ambos caminan sonrientes.

El registro fue captado por un individuo que se encontraba al interior de un vehículo frente al servicentro.

Cabe destacar que desde que su nombre fue vinculado a la Operación Rey David, tanto Kaminski como su hermano fueron despedidos de la empresa minera donde trabajaban.

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