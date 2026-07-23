“Él quizás está manipulando a mi prima”: Martín González arremete contra Francisco Kaminski y lanzó graves acusaciones

El panelista confirmó que ya no tiene una amistad con Francisco ni tampoco con su prima.

Este jueves, Martín González reveló que ya no mantiene una relación de amistad con Francisco Kaminski, quien es la actual pareja de Stephannie Finney, su prima.

La situación provocó un revuelo mediático y luego Adriana Barrientos reveló información sobre el presente del exanimador.





¿Qué dijo Martín González?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Martín señaló: “Decidí alejarme por distintas situaciones que yo viví (…) La relación con Francisco empezó a cambiar desde que comenzó la relación con mi prima”.

Martín fue acusado de haber divulgado a la prensa el presunto “presente” de Francisco, donde se aseguró que no tenía dinero y vivía con su pareja, y González desmintió los hechos.

“Preferí seguir siendo leal por la amistad que teníamos; nunca hablé mal de él”, comentó.

Respecto de las razones que lo alejaron, Martín comentó que le había pedido a Kaminski que no asistiera al cumpleaños número 60 de su padre, debido a los escándalos que protagonizó en el último tiempo.

“Él me respondió igual de muy mala forma, me dijo: Tu papá te dejó como un mentiroso; llamé a mi papá y él estaba como medio complicado, obviamente“, reveló.

A pesar de la petición, “Kaminski llegó al cumpleaños igual y se coló, y yo estaba ahí y veo que Francisco entra al cumpleaños igual sabiendo que yo, como amigo, le pedí”, expuso Martín.

El cumpleaños terminó a las 2:30 horas y fueron a un bar donde hubo otro altercado: “Francisco se va con mi hermano chico y él dijo que tenía dos invitadas; estaban pidiendo botellas. Kaminski se va del bar y deja a mi hermano con la cuenta, que eran cerca de 200 lucas”.

“Por la presión de nosotros, que le empezamos a cobrar a Francisco, ahí le transfirió al otro día, pero estoy hablando de los actos y de los gestos; uno no hace eso”, indicó González.

El presunto quiebre familiar

Además, el panelista aseguró que dos semanas antes, Kaminski le había hecho lo mismo a él, lo que generó un quiebre también con su prima: “Yo con Sthephy no tengo relación hace 2 meses, recién hoy día me mandó un mensaje”.

“Yo le dije: ‘Este mensaje te lo escribió Francisco’ porque yo creo que él quizás está manipulando a mi prima (…) Yo creo que él puede estar manipulando las situaciones” , acusó Martín.

Además, expuso que Kaminski “me peló con mi familia, le dijo a una prima que yo no servía para la tele, que yo no iba a ninguna parte”, y tras ser increpado, Francisco habría respondido: “Yo puedo hablar y decir lo que yo quiera”.

Por otro lado, Martín aseguró que todos en su familia recomendaron “tener ojo” en la relación de Stephanie y Francisco, y Adriana Barrientos expuso la versión del exanimador.

“Me dice el Kami que él está trabajando hoy en otra empresa para la minera, como gerente comercial, mejor que la pega anterior, y en cuanto a la familia, me dice que la familia no le quiere hablar a Martín por haber expuesto a la prima públicamente de tal manera”, cerró.