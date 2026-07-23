Lluvia se niega a abandonar la capital: Eduardo Sáez pronostica precipitaciones en Santiago para este fin de semana

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, adelantó lo que pasará con la lluvia este fin de semana.

Las precipitaciones volvieron esta tarde de jueves a la capital, luego del extenso e intenso sistema frontal que impactó en Santiago y en otras regiones del país en la última semana.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, se refirió al pronóstico de lluvias en los próximos días, confirmando que habrá, pero “débiles, aisladas e intermitentes”.

Además, el experto precisó que los chubascos estarán acompañados de cielo nublado y viento ocasional, sin un evento de precipitaciones intensas como el que afectó recientemente a la zona central.

De este modo, Sáez comunicó que en los modelos meteorológicos se observan chubascos hacia fines de la próxima semana , pero “en ningún caso” comparable con el sistema frontal.

Pronóstico de las precipitaciones en Santiago los próximos días