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Alerta por gran incendio en empresa de productos químicos en Lampa

Se informó que el incendio consume un laboratorio en el cual hay productos industriales.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un voraz incendio se produce en estos momentos en la comuna de Lampa, más precisamente en El Taqueral entre Cacique Colin y El Otoño.

Ahí, un gran incendio consume un laboratorio en el cual hay productos industriales. Por esta razón, existe riesgo de emergencia química.

A través de zonas aledañas a la empresa se logra visualizar una gran columna de humo negra.

Transporte Informa a través de su cuenta de X indicó que existe restricción en el tránsito en aquel lugar debido a la emergencia.

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