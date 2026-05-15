Fuera de Santiago: Revelan cuál sería el paradero de Kaminski en medio de investigación por “Operación Rey David”

El animador habría salido de la región Metropolitana tras los nuevos antecedentes que se dieron a conocer de la investigación y se fue en compañía de dos personas.

Este jueves, Paula Escobar reveló cuál sería el paradero actual de Francisco Kaminski, tras el escándalo por su vinculación en la “Operación Rey David”.

La periodista incluso reveló imágenes del exanimador, quien se habría refugiado fuera de Santiago luego del revuelo mediático generado en los últimos días.





Francisco Kaminski se fue a Concón

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Escobar conversó con Claudia Ossandón, quien le comentó que el animador se encontraba en compañía de su pareja, Stephanie Finney, y el panelista Martín González, primo de ella.

Kaminski llegó hasta la comuna de Concón en la región de Valparaíso, donde fue visto en el bar Barbones: “Martín ponía música acá y recuerden que la mamá de Kaminski vive acá”, comentó Paula.

Además, especularon que Stephanie Finney “habría ido a conocer a la suegra” y Ossandón aseguró que “la señora (madre de Kaminski) no es muy buena onda”.

“La mamá de Francisco está allá, entonces probablemente se haya ido a donde su mamá”, concluyó Paula.

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