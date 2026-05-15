Delincuente murió baleado por carabinero tras asaltar a pasajeros de bus Red en Recoleta

El uniformado persiguió a dos hombres que habrían estado robando al interior de un bus de Red Movilidad, cuando descendían del vehículo con la intención de huir.

Un funcionario de Carabineros abatió a un delincuente que habría estado robando al interior de un bus de Red Movilidad en la comuna de Recoleta.

Habrían sido dos hombres los que estaban asaltando a pasajeros, cuando la micro del recorrido 770 pasaba por la intersección de calle Héroe Máximo Rorpes con Américo Vespucio.

El carabinero, que andaba de franco, se percató de estas personas cuando descendían del vehículo con la intención de huir. De modo que, comenzó a perseguirlos con la intención de detenerlos.





En medio de la persecución, uno de los delincuentes desenfundó un arma, con la que habría apuntado al uniformado . Ante el riesgo, este utilizó su propia arma para dispararles y así uno de ellos terminó abatido.

Finalmente, el otro asaltante arrancó a pie, mientras que el herido murió en el lugar pese a los esfuerzos del personal médico que llegó al lugar.