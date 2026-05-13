Adriana Barrientos alertó sobre Francisco Kaminski: “Puede tomar una drástica decisión con respecto a la vida de él”

La panelista aseguró que el exanimador “está absolutamente destruido” e incluso reveló que tras su despido “no tiene ni siquiera para comer”.

Este miércoles, Adriana Barrientos lanzó una preocupante advertencia respecto de Francisco Kaminski, en medio de la investigación en el marco de la “Operación Rey David”.

Luego de que Fiscalía confirmara que el exanimador se encuentra en calidad de imputado, Kaminski fue despedido de su trabajo en una empresa minera junto a su hermano, quien lo recomendó.





“Puede tomar una drástica decisión con respecto a la vida de él”

“Cuando yo hablé con Kaminski, estaba absolutamente destruido, amigo”, reveló Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: “Tenían ellos las ganas de irse a vivir con la polola; en este minuto no tiene ni siquiera para comer porque están los dos hermanos cesantes”.

La panelista aseguró que Francisco está tranquilo en cuanto al lado judicial del asunto, pero “está absolutamente destrozado” por las consecuencias que el escándalo trajo a nivel familiar.

“El problema que él tiene ahora es como padre, como hijo, como persona”, comentó.

Barrientos también lanzó una preocupante advertencia sobre Kaminski tras haberse comunicado con él: “Ojalá la familia lo apoye mucho porque yo lo vi en un estado muy vulnerable”.

“A mí me llamó mucho la atención que yo nunca lo había escuchado, ni lo había sentido de esa manera, y es que a mí me da la impresión de que Kaminski puede tomar una drástica decisión con respecto a la vida de él”, concluyó.