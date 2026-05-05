Caso Rey David: La inesperada mención a Camila Andrade en escuchas que complican a Francisco Kaminski

En una interceptación telefónica que data de enero de 2025, el animador conversó con David Israel sobre un problema relacionado con el automóvil de la modelo.

Un nuevo antecedente surgido del informe de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) volvió a tensionar la situación judicial de Francisco Kaminski, luego de que se revelaran escuchas telefónicas donde aparece mencionada su expareja Camila Andrade.

El documento sitúa al animador como parte de la presunta estructura liderada por David Israel, conocido como el Rey David, investigado por presunto lavado de activos y asociación criminal.

Según la policía civil, el animador cumpliría funciones de “brazo operativo” dentro de esta organización.

La conversación clave: el auto de “Camila”

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es una interceptación telefónica fechada en enero de 2025. En ella, Kaminski conversa con Israel sobre un problema relacionado con un automóvil Audi adquirido por su pareja, identificada como “Camila”.





De acuerdo al resumen policial, el comunicador señala que el vehículo presenta dificultades para su venta debido a que figura como “recuperado por robo”, lo que complica su comercialización en el mercado.

En ese contexto, Kaminski le pide a Israel que lo ayude a venderlo , mencionando incluso un precio cercano a los $22 millones.

Para la PDI, este diálogo podría mostrar un supuesta conocimiento de irregularidades vinculadas al origen o historial del vehículo, aunque también se abre la interpretación de que se trate de un auto robado en el pasado y posteriormente recuperado, situación que no necesariamente constituye un delito.

El día en que Camila Andrade negó supuesto regalo de Kaminski

En julio de 2025, Camila Andrade anunció acciones legales contra el periodista Sergio Rojas, luego que este asegurara que recibió de regalo un auto por parte de Francisco Kaminski .

Según deslizó Rojas, este vehículo habría sido comprado con dineros de origen ilícito vinculados al caso del Rey de Meiggs. “Yo lo que pongo sobre la mesa es si esto es cierto. Entonces, preocúpate de dónde él sacó la plata”, indicó el comunicador.

Ante esto, la modelo desmintió “lo indicado por el irresponsable señor Sergio Rojas, pudiendo justificar que mi auto -marca Audi del año 2021- lo adquiero en enero del año en curso a través de una operación de crédito que celebró con una empresa reconocida en el sector, entregando importante dinero al contado y -actualmente- encuentro pagando el saldo de precio mensualmente”.

“Incluso, para garantizar el pago, se contrató una garantía prendaria con prohibición de venta, como lo hace cualquier persona que compra un vehículo a crédito”, agregó Camila en esa oportunidad.