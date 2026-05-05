Fue encontrado en Pudahuel: Suben a cinco los detenidos por secuestro de empresario ferretero

Este nuevo detenido tendría 38 años y sería la persona que cumplía las labores de cuidador del empresario cuando estuvo en cautiverio por más de 180 horas.

Este martes, fue detenido un quinto involucrado en el secuestro de Jorge Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años e insulinodependiente que estuvo varios días en cautiverio.

Este nuevo detenido tendría 38 años y sería de nacionalidad chilena. De acuerdo a la publicado por Radio Bío Bío, sería la persona que cumplía las labores de cuidador del empresario cuando estuvo en cautiverio por más de 180 horas.





Este sujeto fue detenido en la comuna de Pudahuel y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Cabe señalar que tras la liberación del empresario, Detectives de la BIPE Antisecuestros detuvieron a cuatro individuos, quienes se encuentran en prisión preventiva.

Se trata de un chileno y tres venezolanos, identificados como Nino Antonio Meza González (40), Cándido José Franco Dávila (29), José Rafael Salazar Torres (31) y Greisson López Arteaga (33).

Ahora la investigación se centra en identificar a otros cinco sujetos que serían parte de la organización criminal, la cual estaría ligada al Tren de Aragua.