El Bono Dueña de Casa entrega un monto mensual durante 24 meses a quienes pertenezcan al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Revisa los montos y cómo lo puedes recibir.

El Bono Dueña de Casa, también conocido como Bono de Protección, es un beneficio que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses a personas y familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este bono va en apoyo de los hogares más vulnerables del país y busca fortalecer los ingresos mensuales de las familias.

Este beneficio se entrega en cuotas durante 24 meses, no requiere postulación y se transfiere de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.





El pago se realiza mediante un depósito a tu cuenta bancaria o CuentaRUT del BancoEstado y también se puede realizar de forma presencial a través de la Caja de Compensación Los Héroes y en las distintas sucursales de BancoEstado.

Cuánto dinero paga el Bono de Protección

El monto que entrega el bono puede alcanzar hasta 450 mil en 24 meses. Los valores para este año se reparten de la siguiente manera:

Primeros 6 meses: $23.694 mensuales

Meses 7 al 12: $18.033 mensuales

Meses 13 al 18: $12.398 mensuales

Meses 19 al 24: $22.007 mensuales (valor equivalente al Subsidio Único Familiar – SUF)

Requisitos para recibir el Bono Dueña de Casa

El Bono Dueña de Casa o Bono de Protección no necesita postulación, solo cumplir con los siguientes requisitos: