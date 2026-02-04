 Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos - Chilevisión
Minuto a minuto
Por complicaciones de salud: Reportan que la exprimera dama Marta Larraechea fue ingresada a urgencias en San Antonio Inició el juicio por brutal femicidio frustrado en 2024: Hombre lanzó a su esposa al vacío Tragedia de Pitrufquén: Fiscalía revela nuevos detalles del conductor de bus que chocó en Ruta 5 VIDEO | Denuncian acto de “discriminación” contra pareja lésbica en servicentro: Todo fue grabado VIDEO | Kast endurece el discurso sobre el animalismo, feminismo y ambientalismo “extremo”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 18:15

Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos

Este aporte es transferido de forma automática a quienes cumplan con un único requisito.

Publicado por CHV Noticias

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario mensual a personas o familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Se trata de un beneficio que se entrega en cuotas durante 24 meses. Además, no requiere postulación y es transferido de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.

¿Lo cumples? Este es el único requisito que debes cumplir para optar al Bono de Protección 2026

Según lo establecido por ChileAtiende, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a quienes:

  • Hayan aceptado la invitación a partir en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
  • Estos son Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, y la forma es mediante la forma de una carta de compromiso y del plan de intervención. Una vez completadas, eres beneficiaria de forma inmediata.

Montos de Bono de Protección 2026

De acuerdo a lo informado, el pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos:

  • Los primeros seis meses, el bono asciende a $23.694.
  • Desde el mes 7 al 12, el bono es de $18.033.
  • Desde el 13 al 18, el bono es de $12.398.
  • Finalmente, desde el mes 19 al 24 es de $22.007.

Cabe recordar que estos valores se reajustan el 1 de febrero por cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que faltan algunas semanas para que se conozca su variación 2026.

Bono de Protección: ¿Cómo se realiza el pago?

Al tratarse de un beneficio directo, el pago se realiza mediante un depósito a tu cuenta bancaria o CuentaRUT del BancoEstado.

También está disponible el pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en las distintas sucursales de BancoEstado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026