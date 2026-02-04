Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos - Chilevisión

Este aporte es transferido de forma automática a quienes cumplan con un único requisito.
El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario mensual a personas o familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Se trata de un beneficio que se entrega en cuotas durante 24 meses. Además, no requiere postulación y es transferido de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.
Según lo establecido por ChileAtiende, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a quienes:
De acuerdo a lo informado, el pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos:
Cabe recordar que estos valores se reajustan el 1 de febrero por cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que faltan algunas semanas para que se conozca su variación 2026.
Al tratarse de un beneficio directo, el pago se realiza mediante un depósito a tu cuenta bancaria o CuentaRUT del BancoEstado.
También está disponible el pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en las distintas sucursales de BancoEstado.