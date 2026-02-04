Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos - Chilevisión

Este aporte es transferido de forma automática a quienes cumplan con un único requisito.

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario mensual a personas o familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Se trata de un beneficio que se entrega en cuotas durante 24 meses. Además, no requiere postulación y es transferido de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.

¿Lo cumples? Este es el único requisito que debes cumplir para optar al Bono de Protección 2026

Según lo establecido por ChileAtiende, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a quienes:

Hayan aceptado la invitación a partir en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Estos son Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, y la forma es mediante la forma de una carta de compromiso y del plan de intervención. Una vez completadas, eres beneficiaria de forma inmediata.

Montos de Bono de Protección 2026

De acuerdo a lo informado, el pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos:

Los primeros seis meses, el bono asciende a $23.694.

Desde el mes 7 al 12, el bono es de $18.033.

Desde el 13 al 18, el bono es de $12.398.

Finalmente, desde el mes 19 al 24 es de $22.007.

Cabe recordar que estos valores se reajustan el 1 de febrero por cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que faltan algunas semanas para que se conozca su variación 2026.

Bono de Protección: ¿Cómo se realiza el pago?

Al tratarse de un beneficio directo, el pago se realiza mediante un depósito a tu cuenta bancaria o CuentaRUT del BancoEstado.

También está disponible el pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en las distintas sucursales de BancoEstado.