“El abogado de él me cuestionó”: Alexander Israel dio desgarradores antecedentes tras demanda a su padre, Mauricio - Chilevisión

El hijo del comunicador aseguró que su papá no le habla, y su defensa argumentó que no tiene los medios económicos para costear una pensión más alta.

Este martes, Alexander Israel rompió el silencio y reveló los detalles de la audiencia judicial que tuvo con su padre, Mauricio, para exigir el pago de pensión de alimentos.

El joven de 25 años demandó al comunicador para poder costear sus estudios universitarios, y se sinceró respecto de la actitud que tanto su progenitor, como la defensa, durante el juicio.

¿Qué dijo Alexander Israel?

"Desde que yo salí en Primer Plano, él no se dirigió a mí, no me habló, no me llamó por teléfono, no me escribió un WhatsApp, absolutamente nada", comenzó aclarando Alexander en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, explicó que la demanda se gestó a principios de 2025, pero este lunes fue la audiencia preparatoria porque Mauricio Israel estaba de vacaciones en Madrid.

En esa misma línea, aclaró que recibe $211 mil pesos desde noviembre de 2025: "Me dolió que a mí, el abogado de él me cuestionó", aseguró el joven, quien reveló que uno de los argumentos expuestos hacía mención a que su papá no tiene la capacidad económica porque habría perdido su trabajo tras la entrevista de Alexander en Primer Plano.

Cabe destacar que Israel sigue teniendo proyectos televisivos: "Dijeron como que él está sin pega por culpa mía, básicamente (...) Me dijo: 'Si tú sales en televisión, yo me voy a quedar sin pega", relató Alexander.

Además, la defensa de Mauricio habría pedido que se oficiara a Alexander para probar que él no tiene los medios para costear sus gastos de vida y además pidieron la concentración de notas en la universidad, lo que fue desestimado por el juez.

El joven intentó contactarse con sus hermanos y abuelos paternos, sin éxito, pero destacó la presencia de Marisol Gálvez en su vida: "Ha sido como una segunda mamá para mí (...) Ella ha empujado que Sara tenga una relación de hermanos conmigo", detalló.

Sin embargo, Sara Israel, hermana de Alexander, no tendría esa intención aún: "La última vez que hablé con ella fue en diciembre, en donde ella me manifestó que no le acomodaba que yo siguiera hablando con Marisol", explicó.

Respecto a la relación que mantiene actualmente con su madre, Israel confesó: "Todavía hay cosas que hay que resolver ahí (...) Yo no puedo comenzar, ni siquiera a entender, cómo después de 25 años sigue amando a mi papá".

Finalmente, el joven emocionó hasta las lágrimas al panel tras pedir: "Yo llevo desde diciembre sin trabajo (...) He buscado trabajo en todos lados, he estado en entrevistas, yo soy fanático del Excel, tipeo 70 palabras por minuto, soy fanático del Canva; si alguien me puede ofrecer un trabajo de lo que sea, yo soy capaz de hacerlo", cerró.