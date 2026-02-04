Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur - Chilevisión

Un violento accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas la madrugada de este miércoles en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén, en la Región de la Araucanía.

El siniestro vial fue protagonizado por un bus de transporte de pasajeros de la empresa Turbus y un camión de alto tonelaje. Según información preliminar, el segundo habría estado detenido en la autopista antes del impacto.

En consecuencia, el bus colisionó con el vehículo de carga en su parte posterior a la altura del kilómetro 701. Debido a la magnitud del impacto, 43 personas resultaron con lesiones de diversa consideración.

Para atender la emergencia y asistir a los heridos acudió personal de Bomberos y SAMU, mientras que la SIAT de Carabineros trabaja en el lugar para establecer las causas del fatal choque.

"Nosotros veníamos durmiendo y lo único que sentimos fue el impacto. Los vidrios sonaron, crujieron y después nos levantamos, me preocupé de sacar a mi bebé y la gente comenzó a gritar", relató una de las víctimas a CHV Noticias.

Carabineros, por su parte, informó que "un bus interurbano que se dirigía de Puerto Montt a Viña del Mar chocó con un camión que permanecía en el lugar y, lamentablemente, en el bus fallecieron dos personas y otros 43 pasajeros resultaron con lesiones de distinta consideración".