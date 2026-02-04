 Fiebre de Baile definió a sus 6 finalistas tras compleja noche de eliminación - Chilevisión
04/02/2026 08:49

¿Quiénes son? Fiebre de Baile definió a sus 6 finalistas tras compleja noche de eliminación

Este martes se vivió el penúltimo capítulo del estelar de Chilevisión, donde se definió a los participantes que se presentarán este miércoles 4 de febrero en Movistar Arena.

Este martes se definió a los seis finalistas de Fiebre de Baile, luego de que el jurado fuera el encargado de elegir al último eliminado de la temporada.

En un capítulo cargado de emociones, los participantes se la jugaron con su última coreografía antes de la gran final en Movistar Arena.

La mejor evaluada de la noche fue Princesa Alba, quien se lució con una presentación al ritmo de Run Boy Run de Woodkid.

De esta manera, la cantante se convirtió en la primera en acceder a la instancia decisiva. Luego, fue el turno de Faloon Larraguibel, quien obtuvo el segundo puntaje más alto del capítulo.

¿Quiénes son los 6 finalistas de Fiebre de Baile?

Tras la clasificación de Princesa Alba y Faloon, Diana Bolocco reveló que se produjo un triple empate entre Gabriel Urzúa, Cata Days y Camila Andrade, por lo que también pasaron a la gran final.

Skarleth Labra y Luis Jara, Mellow, se disputaron el último cupo. Pero, finalmente, ese lugar recayó en la influencer, siendo Jara el último eliminado de la temporada.

De esta manera, los finalistas de la temporada son:

  • Princesa Alba
  • Faloon Larraguibel
  • Skarleth Labra
  • Cata Days
  • Gabriel Urzúa
  • Camila Andrade

Cabe recordar que la gran final será transmitida en vivo y en directo este miércoles 4 de febrero desde Movistar Arena.

Una noche que contará con las participaciones especiales de Zúmbale Primo y Kidd Voodoo, y el show de medio tiempo de Power Peralta.

El ganador o ganadora se llevará una experiencia Masai Travel, que consiste en un viaje todo incluido y en hotel cinco estrellas a un destino internacional. Además, ganará $20 millones.

