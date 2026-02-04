 “Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia - Chilevisión
04/02/2026 07:17

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

Publicado por CHV Noticias

Cony Capelli reapareció este martes en el estudio de Fiebre de Baile, luego de abandonar la competencia a sólo pasos de la gran final.

En un emotivo momento junto a Diana Bolocco, Capelli leyó un mensaje escrito por ella para despedirse de esta aventura televisiva.

En primer lugar, agradeció a sus seguidores por el apoyo tras la decisión. "Me han dado tanto amor que lo difícil se hace muy fácil gracias a ustedes", expresó.

Asimismo, tuvo palabras para su bailarín, David Sáez, a quien destacó "por su entrega artística, su profesionalismo y su compañía".

"Agradecer al programa porque considero que, con o sin chimuchina, han hecho una bella labor. Este programa acerca el arte a la casa de todos los chilenos y chilenas, y eso siempre va a contribuir", afirmó la comunicadora.

Las razones de Cony Capelli para dejar Fiebre de Baile

Respecto a los motivos de su renuncia, la ganadora de Gran Hermano Chile partió diciendo que el pasado lunes "fue un día muy frío, neutro, me costó decidirlo".

"Me dolió tanto que no podía ni siquiera llorar y cuando me di cuenta de que había tomado la decisión, fue la correcta porque me sentí tranquila. Y eso solamente se siente cuando sabes que fue una decisión correcta", indicó.

"Mi decisión fue priorizar mi salud mental y emocional y también un acto de amor propio a mi persona, mi trabajo, mi dedicación. Fue un acto de respeto para mí, ya que si yo no me respeto, nadie más lo va a hacer", agregó.

En esa misma línea, sostuvo que "hay que ser valiente para decidir por el bienestar mental, aunque eso te aleje de la visibilidad, de las luces, de las entrevistas, de la gloria. Hoy, mi propia gloria está en mi casa junto a mis amigos, mi pareja, mi Bigote y mi familia".

"Gracias a todos mis compañeros por ser tan profesionales. El camino nunca estuvo dicho y ustedes, con su propio trabajo, me convirtieron en la mejor bailarina que puedo ser", cerró.

Al finalizar, Diana Bolocco reaccionó con un fuerte abrazo y le entregó palabras de apoyo. "Tu paso por este programa es inolvidable y, aunque suene cliché, eres una gran ganadora porque brillaste como solo tú sabes hacerlo", señaló la animadora.

Revisa las declaraciones acá:

