Cesantes en febrero 2026: Estos son los bonos y pagos que puedes recibir si cumples los requisitos - Chilevisión

Si te encuentras sin trabajo, el Estado chileno entrega todos los meses una serie de aportes a personas cesantes, revisa los requisitos que debes cumplir para acceder a estos beneficios.

Son una serie de subsidios, fondos y seguros que ofrecen una ayuda al bolsillo para alivianar la carga financiera y se entregan a través de distintos métodos de pago.

Requisitos para acceder a los beneficios

Seguro de Cesantía

Este Seguro de Cesantía Solidario está destinado que protege en caso de quedar sin empleo a los afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Los requisitos son:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía va dirigido a quienes no cumplen con los requisitos del Seguro de Cesantía, se paga por cada día que permanezca desempleado, pero con un tope máximo de 360 días. Estas son las condiciones:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos firmados después de esa fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC.

El monto mensual es decreciente en el tiempo, los primeros 90 días se paga $17.338 por mes. Entre los 91 y los 180 días $11.560 mensuales, y entre los 181 y los 360 días $8.669 por mes.

Fondo de Cesantía Solidario (FCS)

Finalmente, el Fondo de Cesantía Solidario, que otorga prestaciones. Para acceder a él debes cumplir con:

Estar cesante al momento de la postulación.

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Consulta con tu RUT si eres beneficiario

Si cumples con los requerimientos de los bonos mencionados, debes tramitarlos con tu RUT y ClaveÚnica.

