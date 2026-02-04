“No somos amigas”: Edymar Acevedo respondió a rumores de supuesta “mala onda” con Raquel Argandoña - Chilevisión

La exbailarina del Teatro Municipal de Santiago habló de la relación con su compañera de jurado en Fiebre de Baile. "Una profesional de excelencia", afirmó.

Edymar Acevedo despejó los rumores y contó la verdad sobre su relación con Raquel Argandoña, a quien conoció en su rol de jurado de Fiebre de Baile.

En entrevista con el podcast ¿Amiga, supiste?, la exbailarina y maestra del Teatro Municipal de Santiago fue consultada respecto a una supuesta "mala onda" con Argandoña.

"De verdad, es muy chistoso. Inventaban unas cosas muy divertidas: que me llevaba mal con la Raquel, ¡falso! Que salí llorando, que fui a hacer un escándalo a la producción porque me dio un berrinche", se descargó.

En ese sentido, la jurado recordó que "ni siquiera cuando estaba en el colegio me llamaron a mi apoderado porque me portaba mal, yo era intachable, ordenada (...) ¿Cómo yo, con qué cara, iba a ir a pelear con la producción por un berrinche?".

Edymar Acevedo desmiente "mala onda" con Raquel Argandoña

"Desmiento absolutamente todo", recalcó Acevedo, asegurando que "hay un comité creativo de mentiras que te juro que... ¡bravo! Demasiado impresionante para inventar cosas".

Respecto a Argandoña, la Maestra sinceró que mantiene una relación "súper buena" y la calificó como "una profesional de excelencia".

"No somos amigas, no nos visitamos ni le llevo la cartera como decían (...) Nadie me dice lo que tengo que decir", sostuvo la jurado.