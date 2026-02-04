 “No somos amigas”: Edymar Acevedo respondió a rumores de supuesta “mala onda” con Raquel Argandoña - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro actualizó estado de Línea 2: Cinco estaciones debieron ser cerradas VIDEO | Crece tensión en Barrio Meiggs: Graban enfrentamientos entre ambulantes y Carabineros “Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 11:23

“No somos amigas”: Edymar Acevedo respondió a rumores de supuesta “mala onda” con Raquel Argandoña

La exbailarina del Teatro Municipal de Santiago habló de la relación con su compañera de jurado en Fiebre de Baile. "Una profesional de excelencia", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Edymar Acevedo despejó los rumores y contó la verdad sobre su relación con Raquel Argandoña, a quien conoció en su rol de jurado de Fiebre de Baile.

En entrevista con el podcast ¿Amiga, supiste?, la exbailarina y maestra del Teatro Municipal de Santiago fue consultada respecto a una supuesta "mala onda" con Argandoña.

"De verdad, es muy chistoso. Inventaban unas cosas muy divertidas: que me llevaba mal con la Raquel, ¡falso! Que salí llorando, que fui a hacer un escándalo a la producción porque me dio un berrinche", se descargó.

En ese sentido, la jurado recordó que "ni siquiera cuando estaba en el colegio me llamaron a mi apoderado porque me portaba mal, yo era intachable, ordenada (...) ¿Cómo yo, con qué cara, iba a ir a pelear con la producción por un berrinche?".

Edymar Acevedo desmiente "mala onda" con Raquel Argandoña

"Desmiento absolutamente todo", recalcó Acevedo, asegurando que "hay un comité creativo de mentiras que te juro que... ¡bravo! Demasiado impresionante para inventar cosas".

Respecto a Argandoña, la Maestra sinceró que mantiene una relación "súper buena" y la calificó como "una profesional de excelencia".

"No somos amigas, no nos visitamos ni le llevo la cartera como decían (...) Nadie me dice lo que tengo que decir", sostuvo la jurado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026