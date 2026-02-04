 Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años - Chilevisión
04/02/2026 12:59

Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años

Tras el siniestro que dejó a otras 31 personas con heridas de diversa consideración, el conductor del bus de pasajeros pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén por su presunta responsabilidad.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes fueron reveladas las identidades de las dos personas que en horas de la madrugada fallecieron en un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, específicamente a la altura de Pitrufquén, en la región de Los Lagos.

Una de ellas es Pía Molina Cancino, pasajera del bus siniestrado, mientras que el segundo se trata de Gastón Adrian Cantero Valenzuela, de 19 años y auxiliar de la máquina de la empresa Turbus.

Según informó Radio Bío Bío, los cuerpos de ambos fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal para ser sometidos a las autopsias correspondientes, con el fin de establecer la causa de muerte.

Vale recordar que el fiscal jefe de Pitrufquén, Magna Gómez, dio a conocer que el camión involucrado y que estaba detenido a un costado de la ruta estaba "bien estacionado" al momento del siniestro.

Esto, luego de las pericias que realizó la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros en el lugar, mismas que determinaron que el vehículo se encontraba detenido con la debida señalización.

Tras la emergencia, 31 personas resultaron con heridas de diversas consideración, quienes fueron trasladados a recintos asistenciales de la región. Dos personas se mantienen en estado grave en el Hospital Regional de Temuco.

Conductor de bus acusado de cuasidelito

Por los motivos antes mencionados, el conductor de Turbus pasará este miércoles a control de detención en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén por su presunta responsabilidad.

La persecutora Gómez detalló que no habría estado atento a las condiciones del tránsito y que podría enfrentar una audiencia de formalización esta misma jornada.

“Preliminarmente, con la información que tenemos hasta el minuto, el camión habría estado bien estacionado y con la debida señalización, por lo cual la responsabilidad del cuasidelito sería imputable al conductor del bus”, declaró la fiscal.

