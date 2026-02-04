 A horas de la final de Fiebre de Baile: El inesperado mensaje de Carmen Zabala a su ex Gabriel Urzúa - Chilevisión
04/02/2026 14:21

A horas de la final de Fiebre de Baile: El inesperado mensaje de Carmen Zabala a su ex Gabriel Urzúa

La actriz, quien estuvo casada con el actor, hizo un llamado a través de sus redes sociales para que sus seguidores voten esta noche en la gran final del estelar de baile.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Gabriel Urzúa se convirtió en uno de los finalista de Fiebre de Baile y en la previa de la gran final que se vivirá esta noche en el Movistar Arena recibió un especial apoyo de su expareja, Carmen Zabala

La decisión del ganador de esta temporada quedará en manos del público, quienes podrán elegir al mejor votando a través del QR que aparecerá en pantalla durante la emisión del programa. 

Considerando que el apoyo popular es indispensable para coronarse como el mejor de Fiebre de Baile, Carmen Zabala realizó un especial gesto para apoyar a su ex.

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje haciendo un llamado a sus seguidores a que voten por Gabriel Urzúa esta noche.

¡Es hoy, es hoy! ¡Voten por Gabriel en Fiebre de Baile que lo ha dado todo y más! Pueden escanear  el código QR que aparecerá hoy en el programa por favor”, pidió. 

Cabe recordar que Carmen Zabala y Gabriel Urzúa se casaron en 2017. Un año después se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Luisa.

En 2021 se hizo pública su separación, aunque ninguno de los dos ha compartido detalles de su vida familiar. 

El mensaje de apoyo de Carmen Zabala a Gabriel Urzúa

