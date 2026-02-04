Alerta en San Antonio: Vecinos hallaron serpiente cascabel y SAG aún no logra capturarla - Chilevisión

Un vecino del sector El Tranque de San Juan de la ciudad puerto fotografió al animal y luego pudo constatar que se trataba de dicha especie, que es exótica y sumamente venenosa. Desde el SAG trabajan por encontrarla.

Un intenso operativo despliega el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) luego del avistamiento en la comuna de San Antonio de una serpiente de cascabel, una especie exótica y altamente venenosa.

Fueron los propios vecinos de la ciudad puerto quienes dieron aviso al organismo, luego que detectaran la presencia de una especie por el sector de El Tranque de San Juan.

De acuerdo con Canal 2, fue un sujeto quien vio al espécimen el miércoles de la semana pasada cerca de su predio. Allí logró fotografiarla y, tras ser analizada por su primo, el entomólogo Alfredo Ugarte, este último alertó que se trataría de dicha serpiente.

El caso ha causado preocupación entre la comunidad, pues si bien el servicio se encuentra en terreno monitoreando la situación e intanto capturarlo, el animal todavía no ha podido ser capturado.

SAG llama a no tocar ni intentar capturar la especie

Miriam Orellana Segovia, directora regional subrogante del SAG de Valparaíso, confirmó la denuncia e informó las acciones de búsqueda que ha desplegado el servicio.

“Recibimos la denuncia, con los canales oficiales, y el equipo del sector San Antonio fue al lugar, se hizo un recorrido, un barrido, pero no encontramos rastros de ella. Seguimos atentos a esta situación”, dijo.

Sobre un posible avistamiento, la autoridad instó a comunicar de inmediato a funcionarios de la institución o carabineros. "En ningún caso tocarlas, tomarlas, nada".

"Solamente avisarnos", subrayó. "Nosotros estamos atentos y con el equipo regional vamos a actuar de forma inmediata. En caso de verla, de producirse un hallazgo, no manipularla ni intentar capturarla", explicó.

Frente a esta situación, además, la Delegación Provincial anunció la creación de una mesa de trabajo para intentar hallar al reptil y determinar cómo llegó al sector de la comuna de San Antonio.