Anuncian corte de agua en cuatro comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a cuatro comunas.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son por trabajos programados.
De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Macul, Providencia, Cerro Navia y La Pintana.