Anuncian corte de agua en cuatro comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a cuatro comunas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son por trabajos programados.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Macul, Providencia, Cerro Navia y La Pintana.

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

Macul: Desde las 15:25 hasta las 21:00 horas del miércoles 4 de febrero.

Cerro Navia: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del miércoles 4 de febrero.

Cerro Navia: Desde las 15:00 del jueves 5 de febrero hasta las 01:00 horas del viernes 6.

Providencia: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves 5 de febrero.