 “Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables VIDEO | Dejó lleno de bebida: Camión volcó casi toda su carga en autopista tras fallida maniobra “Es como una espía”: La acusación de Estefanía Gutiérrez contra médium por participación en caso Tomás “Nunca la auxilió”: El testimonio clave de testigo que complica al médico acusado de fatal atropello
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 07:44

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra tuvo una amarga noche en el penúltimo capítulo de Fiebre de Baile, tras protagonizar una polémica con Vasco Moulian

La joven sorprendió con una propuesta escénica muy diferente a lo que se había visto en la competencia y realizó un baile ritmo de Vastatio de Nirmata Blood, el que no fue del gusto del estricto jurado. 

“Vi mucho movimiento de staccato como cortado, pero yo estoy para adentro. Yo esperé hoy de ti una coreografía brillante y lo que vi no sé lo que es”, lanzó con molestia Vasco Moulian.

 

La influencer salió al paso de la crítica y explicó su presentanción: “Como dije al principio, esto es solo para entendidos, el arte también puede incomodar. Tampoco busco que le guste, pero obviamente el arte es mucho más conceptual y eso no significa que pueda estar mal. Lo que hice hoy es mucho más profundo y no tiene que ser tan literal”.

Vasco arremetió con severa evaluación

Al crítico televisivo le molestó la respuesta y argumentó que “como no entiendo nada mi nota es un 4”. Sin embargo, aseguró que tenía pensado una evaluación más baja. 

“Tienes que ser lo suficientemente inteligente para entender que no puedes descalificar a un jurado, porque si es solo para entendidos creo que entiendo hace 35 años que llevo trabajando en la tele, entonces no creo que sea así”, agregó. 

Sin embargo, según explicó Labra, el jurado malinterpretó sus palabras ya que eso de ‘solo para entendidos’ fue literal solo para entendidos, para gente que conecte con el baile. Pido perdón si te molestó, pero yo siempre me comunico con mucho respeto hacia a ti y a todos los jurados”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026