“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación - Chilevisión

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

Skarleth Labra tuvo una amarga noche en el penúltimo capítulo de Fiebre de Baile, tras protagonizar una polémica con Vasco Moulian.

La joven sorprendió con una propuesta escénica muy diferente a lo que se había visto en la competencia y realizó un baile ritmo de Vastatio de Nirmata Blood, el que no fue del gusto del estricto jurado.

“Vi mucho movimiento de staccato como cortado, pero yo estoy para adentro. Yo esperé hoy de ti una coreografía brillante y lo que vi no sé lo que es”, lanzó con molestia Vasco Moulian.

La influencer salió al paso de la crítica y explicó su presentanción: “Como dije al principio, esto es solo para entendidos, el arte también puede incomodar. Tampoco busco que le guste, pero obviamente el arte es mucho más conceptual y eso no significa que pueda estar mal. Lo que hice hoy es mucho más profundo y no tiene que ser tan literal”.

Vasco arremetió con severa evaluación

Al crítico televisivo le molestó la respuesta y argumentó que “como no entiendo nada mi nota es un 4”. Sin embargo, aseguró que tenía pensado una evaluación más baja.

“Tienes que ser lo suficientemente inteligente para entender que no puedes descalificar a un jurado, porque si es solo para entendidos creo que entiendo hace 35 años que llevo trabajando en la tele, entonces no creo que sea así”, agregó.

Sin embargo, según explicó Labra, el jurado malinterpretó sus palabras ya que “eso de ‘solo para entendidos’ fue literal solo para entendidos, para gente que conecte con el baile. Pido perdón si te molestó, pero yo siempre me comunico con mucho respeto hacia a ti y a todos los jurados”.