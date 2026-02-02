 Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones - Chilevisión
02/02/2026 18:28

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Consulta acá por las fechas más importantes para acceder a los distintos aportes —como bonos, subsidios y becas— de este mes que recién empieza.

Publicado por CHV Noticias

El mes de febrero ya está aquí y por esa razón ChileAtiende dio a conocer el calendario completo de pagos, trámites y postulaciones para quienes desean acceder a beneficios estatales.

Se trata de un cronograma detallado que incluye fechas y el día a día de los distintos aportes —como bonos, subsidios y becas— a los que optar este mes.

Entre lo más destacado, además de los pagos mensuales, están los resultados del Subsidio Eléctrico, las postulaciones a través del FUAS y los pagos del Aporte Familiar Permanente, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven. 

Febrero 2026: Revisa el calendario completo de beneficios estatales de ChileAtiende

Lunes 2 de febrero

  • Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región del Ñuble)
  • Inicio de postulaciones al Subsidio a la Retención Laboral

Jueves 5 de febrero

  • Cierre de plazo para postular al Programa de Recambio de Calefactores (regiones de La Araucanía y del Maule)

Viernes 6 de febrero

  • Termina el proceso de postulación de la Beca del Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior de Senadis

Lunes 9 de febrero

  • Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región de Los Lagos)

Jueves 12 de febrero

  • Comienza el segundo periodo de postulación a través del FUAS 2026 (para beneficios estudiantiles del Mineduc)
  • Se entregan los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

Domingo 15 de febrero

  • Finalizan las postulaciones (o hasta agotar cupos) del Programa Mujer Emprende (ME)

Lunes 16 de febrero

  • Se inician los pagos a personas beneficiarias del SUF, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben pago habitual la segunda quincena de febrero (Aporte Familiar Permanente 2026)

Viernes 20 de febrero

  • Finalizan las postulaciones a la convocatoria 2026 del Fondo Chile

Viernes 27 de febrero

  • Pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Además, durante el mes de febrero se desarrollarán otros hitos, también destacados por ChileAtiende:

  • Beneficios pagados por el IPS (Revisa la fecha y forma de pago de tu pensión o beneficio)
  • Cursos SENCE (Postulaciones abiertas hasta agotar cupos a nivel nacional)
  • Revisión técnica (para vehículos con patente terminada en 0)
  • Permiso de circulación (comienza el pago)
  • Programa Mujeres Jefas de Hogar (postula hasta agotar los cupos por municipio)
  • Piscina Tupahue Parquemet (comienza el nuevo horario de febrero)

