Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones - Chilevisión

Consulta acá por las fechas más importantes para acceder a los distintos aportes —como bonos, subsidios y becas— de este mes que recién empieza.

El mes de febrero ya está aquí y por esa razón ChileAtiende dio a conocer el calendario completo de pagos, trámites y postulaciones para quienes desean acceder a beneficios estatales.

Se trata de un cronograma detallado que incluye fechas y el día a día de los distintos aportes —como bonos, subsidios y becas— a los que optar este mes.

Entre lo más destacado, además de los pagos mensuales, están los resultados del Subsidio Eléctrico, las postulaciones a través del FUAS y los pagos del Aporte Familiar Permanente, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven.

Febrero 2026: Revisa el calendario completo de beneficios estatales de ChileAtiende

Lunes 2 de febrero

Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región del Ñuble)

Inicio de postulaciones al Subsidio a la Retención Laboral

Jueves 5 de febrero

Cierre de plazo para postular al Programa de Recambio de Calefactores (regiones de La Araucanía y del Maule)

Viernes 6 de febrero

Termina el proceso de postulación de la Beca del Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior de Senadis

Lunes 9 de febrero

Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región de Los Lagos)

Jueves 12 de febrero

Comienza el segundo periodo de postulación a través del FUAS 2026 (para beneficios estudiantiles del Mineduc)

Se entregan los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

Domingo 15 de febrero

Finalizan las postulaciones (o hasta agotar cupos) del Programa Mujer Emprende (ME)

Lunes 16 de febrero

Se inician los pagos a personas beneficiarias del SUF, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben pago habitual la segunda quincena de febrero (Aporte Familiar Permanente 2026)

Viernes 20 de febrero

Finalizan las postulaciones a la convocatoria 2026 del Fondo Chile

Viernes 27 de febrero

Pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Además, durante el mes de febrero se desarrollarán otros hitos, también destacados por ChileAtiende: