Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones - Chilevisión

Consulta acá por las fechas más importantes para acceder a los distintos aportes —como bonos, subsidios y becas— de este mes que recién empieza.
El mes de febrero ya está aquí y por esa razón ChileAtiende dio a conocer el calendario completo de pagos, trámites y postulaciones para quienes desean acceder a beneficios estatales.
Se trata de un cronograma detallado que incluye fechas y el día a día de los distintos aportes —como bonos, subsidios y becas— a los que optar este mes.
Entre lo más destacado, además de los pagos mensuales, están los resultados del Subsidio Eléctrico, las postulaciones a través del FUAS y los pagos del Aporte Familiar Permanente, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven.
Febrero 2026: Revisa el calendario completo de beneficios estatales de ChileAtiende
Lunes 2 de febrero
- Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región del Ñuble)
- Inicio de postulaciones al Subsidio a la Retención Laboral
Jueves 5 de febrero
- Cierre de plazo para postular al Programa de Recambio de Calefactores (regiones de La Araucanía y del Maule)
Viernes 6 de febrero
- Termina el proceso de postulación de la Beca del Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior de Senadis
Lunes 9 de febrero
- Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región de Los Lagos)
Jueves 12 de febrero
- Comienza el segundo periodo de postulación a través del FUAS 2026 (para beneficios estudiantiles del Mineduc)
- Se entregan los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico
Domingo 15 de febrero
- Finalizan las postulaciones (o hasta agotar cupos) del Programa Mujer Emprende (ME)
Lunes 16 de febrero
- Se inician los pagos a personas beneficiarias del SUF, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben pago habitual la segunda quincena de febrero (Aporte Familiar Permanente 2026)
Viernes 20 de febrero
- Finalizan las postulaciones a la convocatoria 2026 del Fondo Chile
Viernes 27 de febrero
- Pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Además, durante el mes de febrero se desarrollarán otros hitos, también destacados por ChileAtiende:
- Beneficios pagados por el IPS (Revisa la fecha y forma de pago de tu pensión o beneficio)
- Cursos SENCE (Postulaciones abiertas hasta agotar cupos a nivel nacional)
- Revisión técnica (para vehículos con patente terminada en 0)
- Permiso de circulación (comienza el pago)
- Programa Mujeres Jefas de Hogar (postula hasta agotar los cupos por municipio)
- Piscina Tupahue Parquemet (comienza el nuevo horario de febrero)