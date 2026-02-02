“Lo pilló”: Revelan que quiebre entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habría sido por una infidelidad - Chilevisión

Adriana Barrientos reveló que la mujer involucrada sería la misma que estaba junto al actor hace algunos días comiendo en un restaurante en Zapallar.

Adriana Barrientos expuso las presuntas razones del quiebre matrimonial entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela y dejó a todos impactados este fin de semana.

La panelista fue parte de la cruzada solidaria "Unidos para Streamton", donde reveló en conversación con Danilo21 que Valenzuela habría sido infiel a Kika.

¿Qué dijo Adriana Barrientos?

En medio del bloque de farándula de dicha transmisión, Barrientos sentenció: "Cuentan por ahí que Kika Silva lo pilló con una rucia y que por eso terminaron".

Sin embargo, la situación no terminó ahí y Barrientos aseguró que, días más tarde, Gonzalo Valenzuela fue visto con esta mujer: "Estaban comiendo en el Chiringuito de Zapallar (...) La rubia es muy parecida a Kika Silva".

Hace unos días, la panelista de farándula había revelado en Zona de Estrellas que durante esta comida en Zapallar, Valenzuela había tenido problemas con una de las personas que se encontraba en el lugar por estar fumando tabaco, cuyo olor había causado la furia de esta mujer.

"Gonzalo Valenzuela tuvo que agarrar a la polola nueva para pagar la cuenta. No como en Argentina, cuando salió arrancando de una pizzería y no pagó la cuenta, se fue", concluyó Barrientos.