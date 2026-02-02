Enel anuncia cortes de luz para nueve comunas de la región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Los cortes del suministro se deben a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la región Metropolitana, informó que este martes 3 de febrero habrá cortes de luz en nueve comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las nueve comunas que sufrirán cortes de luz son: Conchalí, Renca, Quinta Normal, Estación Central, Maipú, La Florida, Ñuñoa, Santiago y Providencia.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Desde las 14:00 hasta las 16:00 horas.