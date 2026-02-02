"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal - Chilevisión

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentro en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea.
Este lunes por la tarde, Senapred declaró alerta roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.
"Incendio forestal con amenaza inminente a viviendas, ubicadas en el sector de Vaihú , a una distancia promedio de 200 metros. En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de SENAPRED declara Alerta Roja para la Provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten", se informó.
Por último se informó que con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y Senapred.