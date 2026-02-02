 "Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal - Chilevisión
Minuto a minuto
Pese a las pruebas: Tribunal deja en libertad a miembros de la “jauría de Meiggs” Así operaba la “Banda de las Joyas”: Cámaras de seguridad captaron el robo a un turista brasileño en Santiago Centro Caso Procultura: Claudio Orrego sigue en la mira y recuperan mensaje de Telegram entre él y Alberto Larraín Concurso de “guatazos” en Mejillones termina en emergencia: Captan impactante caída “Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/02/2026 19:22

"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentro en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea. 

Este lunes por la tarde, Senapred declaró alerta roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal. 

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentra en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea. 

"Incendio forestal con amenaza inminente a viviendas, ubicadas en el sector de Vaihú , a una distancia promedio de 200 metros. En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de SENAPRED declara Alerta Roja para la Provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten", se informó. 

Por último se informó que con esta declaración de alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y Senapred. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos, subsidios y becas en febrero 2026: Revisa el calendario de pagos, trámites y postulaciones

Lo último

Lo más visto

“Si él sale yo amanezco muerta”: Cristal Aguilera teme por su seguridad tras huelga en la cárcel de “Guatón” Beltrán

En conversación con CHV Noticias, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, señaló temer por su vida si es que Beltrán sale de prisón.

02/02/2026

"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal

De acuerdo a lo informado tanto por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como por Conaf, el siniestro se encuentro en combate y hasta el momento ha consumido media hectárea. 

02/02/2026

“Lo pilló”: Revelan que quiebre entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habría sido por una infidelidad

Adriana Barrientos reveló que la mujer involucrada sería la misma que estaba junto al actor hace algunos días comiendo en un restaurante en Zapallar.

02/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

02/02/2026