Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas - Chilevisión

La empresa Chilquinta anunció que un total de cuatro comunas de la Región de Valparaíso sufrirán cortes de luz durante las próximas horas.

De acuerdo a lo informado por la compañía en su plataforma, estas interrupciones corresponden a trabajos programados.

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

Advierten que habrá cortes de luz en la Región de Valparaíso

Nogales: Martes 3 de febrero desde las 09:45 hasta las 15:00 horas.

Nogales: Martes 3 de febrero desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.

Cartagena: Martes 3 de febrero desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Viña del Mar: Martes 3 de febrero desde las 09:45 hasta las 15:15 horas.

San Esteban: Martes 3 de febrero desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.