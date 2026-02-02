 Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas - Chilevisión
02/02/2026 19:18

Informan que habrá cortes de luz en cuatro comunas de la Región de Valparaíso en las próximas horas

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Chilquinta anunció que un total de cuatro comunas de la Región de Valparaíso sufrirán cortes de luz durante las próximas horas.

De acuerdo a lo informado por la compañía en su plataforma, estas interrupciones corresponden a trabajos programados.

En el detalle, las comunas afectadas son Nogales, Cartagena, Viña del Mar y San Esteban.

Nogales: Martes 3 de febrero desde las 09:45 hasta las 15:00 horas.

Nogales: Martes 3 de febrero desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.

Cartagena: Martes 3 de febrero desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Viña del Mar: Martes 3 de febrero desde las 09:45 hasta las 15:15 horas.

San Esteban: Martes 3 de febrero desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

