El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 - Chilevisión

Un importante cambio es lo que le espera al Paseo Bandera, pues ahora la calle —una de las más importantes en el casco histórico de Santiago— pasará a ser "semipeatonal".

La medida, anunciada por las autoridades hace unos meses, inició sus obras durante la jornada de este lunes.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la modificación en la Calle Bandera tiene por objetivo conectar de forma directa las zonas sur y norte de la capital.

Así, este pasará a estar conformado por dos vías peatonales y una pista exclusiva para buses Red.

Lo anterior permitirá reducir entre un 52% y un 58% los tiempos de traslado de cerca de 40 mil personas por día. Los servicios que transitarán por ahí ya fueron dados a conocer: 301, 201, 306 y 264n.

¿Y la fecha en que entrará en vigencia? Según detallaron las autoridades, las obras se prologarán por 140 días, por lo que se espera que esté operativo durante el segundo semestre del presente año.