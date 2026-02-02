 El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
"Amenaza inminente a viviendas": Senapred declara alerta roja en la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026 Más de 100 temblores: Senapred detecta enjambre sísmico en Volcán Tupungatito Contraloría detecta licencias de funcionarios por 8 años y espera de hasta 18 horas por atención en el Hospital San José Anuncian cierre de conocida empresa chilena de lácteos tras 56 años: 130 trabajadores quedan sin empleo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
02/02/2026 17:44

El importante cambio que le espera al Paseo Bandera: Estará listo este 2026

Las obras iniciaron este lunes y las modificaciones podrían estar listas el segundo semestre de este año.

Publicado por CHV Noticias

Un importante cambio es lo que le espera al Paseo Bandera, pues ahora la calle —una de las más importantes en el casco histórico de Santiago— pasará a ser "semipeatonal".

La medida, anunciada por las autoridades hace unos meses, inició sus obras durante la jornada de este lunes.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la modificación en la Calle Bandera tiene por objetivo conectar de forma directa las zonas sur y norte de la capital.

Así, este pasará a estar conformado por dos vías peatonales y una pista exclusiva para buses Red.

Lo anterior permitirá reducir entre un 52% y un 58% los tiempos de traslado de cerca de 40 mil personas por día. Los servicios que transitarán por ahí ya fueron dados a conocer: 301, 201, 306 y 264n.

¿Y la fecha en que entrará en vigencia? Según detallaron las autoridades, las obras se prologarán por 140 días, por lo que se espera que esté operativo durante el segundo semestre del presente año.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

Lo último

Lo más visto

¿Confirmaron romance? Jorge Arecheta y Octavia Bernasconi aparecieron juntos por primera vez

La pareja debutó en la alfombra roja de los Premios Caleuche y oficializaron su relación ante las cámaras, luego de una mediática separación que protagonizó el actor con Josefina Fiebelkorn.

02/02/2026

VIDEO CLAVE | Captan momento exacto en que Osvaldo Silva fue apuñalado en bencinera junto a su esposa

La noche de este lunes el actor sufrió un violento asalto por un grupo de sujetos mientras estaba con Cecilia Cucurella. La inédita grabación muestra cómo ocurrió el ataque.

02/02/2026

Lluvias, vientos y tormentas eléctricas por dos días: Estas son las 3 regiones afectadas en Chile

El pronóstico considera precipitaciones y rachas de viento en el centro-sur del país, además de actividad eléctrica en el norte durante las próximas 48 horas.

02/02/2026

Delincuentes con metralleta irrumpieron en tienda de telefonía en San Miguel

De forma preliminar, se informó que serían cerca de siete sujetos armados los que irrumpieron en un local ubicado en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

02/02/2026
Publicidad