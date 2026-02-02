 ANTES Y DESPUÉS | “Se ve natural”: Antonella Ríos se sometió a tratamiento estético y sorprendió a sus seguidores - Chilevisión
02/02/2026 18:18

ANTES Y DESPUÉS | “Se ve natural”: Antonella Ríos se sometió a tratamiento estético y sorprendió a sus seguidores

La panelista se hizo un relleno y levantamiento glúteo sin cirugía, con bioestimuladores y rellenos dérmicos.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Antonella Ríos sorprendió en redes sociales tras mostrar el antes y el después de un tratamiento estético que se realizó en la zona glútea.

La panelista se sometió a tres tratamientos estéticos que aumentaron sus glúteos y levantaron la zona, sin la necesidad de cirugía.

¿Qué tratamiento se realizó Antonella Ríos?

"Así comenzaba el caso de Antonella Ríos: poco volumen y piel que necesitaba más firmeza", detalló el centro donde la panelista se realizó el tratamiento.

En esa misma línea, agregaron: "Trabajamos con una terapia combinada para estimular, rellenar y mejorar la calidad de la piel: Sculptra, Powerfill y Mesoheal".

Los tratamientos corresponden a bioestimuladores de colágeno que también aportan relleno dérmico, regeneran tejidos propios, aumentan la firmeza de la piel y mejoran la calidad de ella.

El centro estético recalcó que es solo la primera sesión y seguirán "potenciando" dicha zona en el cuerpo de Ríos.

"Cuerpazo antes y cuerpazo después", "Ya era estupenda y quedó magnífica", "Se ve muy natural, armónico a su cuerpo", "Estupenda" y "Quedó más estupenda de lo que ya es", son algunos de los comentarios que finalmente dejaron los usuarios en redes sociales.

Revisa el antes y el después de Antonella Ríos:



